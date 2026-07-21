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Polícia Federal PF mira grupo suspeito de desviar R$ 45 milhões de correntistas e beneficiários da Caixa Investigados ainda são suspeitos de obstrução de justiça e vazamento de informações sigilosas, além de outros crimes atuando junto a servidores públicos, advogados e contraventores

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, a Operação Infiltrados com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que promovia a retirada eletrônica de valores da Caixa Econômica Federal (CEF), como também praticava atos de obstrução de justiça e acesso ilícito de informações sigilosas. As apurações revelaram que os criminosos desviaram cerca de R$ 45 milhões de correntistas e beneficiários.

Segundo a PF, o grupo contava com a participação de servidores públicos e advogados para atravancar possíveis investigações e vazar informações privilegiadas. A Polícia Federal afirmou que foi identificado, ainda, que a organização criminosa possui o suporte de contraventores, facilitando a corrupção de servidores públicos e a contratação de advogados para impedir eventual apuração do esquema criminoso e acessar informações sigilosas.

Na ação, que conta com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal (MPF), cerca de 120 policiais federais cumprem 25 mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro; de Duque de Caxias e de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense; de Niterói, na Região Metropolitana, de Cabo Frio, na Região dos Lagos; e de Indaiatuba e Salto, em São Paulo.

De acordo com a PF, os envolvidos poderão responder por organização criminosa, obstrução de justiça e violação de sigilo funcional, sem prejuízo de eventuais outros delitos quem possam ser revelados no decorrer das investigações.

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