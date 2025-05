PF prende suspeitos de burlar sistema de biometria e acessar contas de usuários na plataforma gov.br

A- A+

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (13), uma operação com o objetivo de desarticular um grupo suspeito de fraudar contas digitais vinculadas à plataforma gov.br, utilizando técnicas de alteração facial para burlar sistemas de autenticação biométrica.

A plataforma centraliza a maior parte dos servidos do governo federal, como consultas a dados fiscais e inscrição em programas sociais. Também é por meio do gov.br que é possível acessar plataformas como o Meu INSS.

Três pessoas foram presas, e duas estão foragidas. As prisões foram autorizadas pela Justiça Federal em Brasília.

As investigações revelaram que os suspeitos simulavam traços faciais de terceiros para obter acesso indevido às contas digitais das vítimas, assumindo o controle total dos perfis e, consequentemente, de serviços públicos e informações pessoais sensíveis.

A PF suspeita que 3 mil contas tenham sido alvo. O tamanho do prejuízo ainda está sendo calculado.

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins.

Os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificada e associação criminosa.

O grupo atuava em duas frentes principais, segundo os investigadores. Por meio de contas de pessoas falecidas, que eram violadas para acessar valores a receber do Banco Central. E por meio contas de pessoas vivas, nas quais os investigados acessavam valores do Banco Central e autorizavam consignações no aplicativo "Meu INSS".

A assinatura por biometria facial é legalmente reconhecida no Brasil e se enquadra como eletrônica avançada. No caso dos empréstimos consignados para beneficiários do INSS, uma instrução normativa de 2022 estabeleceu a exigência de que a selfie usada na contratação tivesse que passar por uma validação com checagem de vivacidade (liveness), o que nem sempre acontece, como mostrou O Globo nesta semana.

Veja também