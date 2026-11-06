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Economia PGE-PE e UPE assinam convênio de inovação com investimento público de R$ 3,7 milhões Recurso será destinado para a eleboração de IA voltada à agilidade dos processos da procuradia

A Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE-PE) e a Universidade Estadual de Pernambuco (UPE) assinaram um convênio de inovação para desenvolver uma inteligência artificial (IA), com investimento público de R$ 3,7 milhões.

Segundo a procuradora-geral do estado, Bianca Teixeira, a ferramenta, que apoiará a gestão e a operação, vai contribuir com a agilidade dos processos da PGE.

“É uma honra firmar essa parceria com a UPE. Acreditamos que a tecnologia é uma importante aliada para otimizar a rotina dos procuradores e das procuradoras e, consequentemente, aprimorar a prestação dos serviços jurídicos a Pernambuco”, disse.

O projeto terá validade de dois anos. Nesse período, a IA será desenvolvida em cinco trilhas: efetividade jurídica; proatividade estratégica; eficiência e eficácia gerencial; interatividade e interoperabilidade; e transparência e governança.

As áreas jurídicas, a alta gestão, as áreas institucionais, a secretaria-geral, a corregedoria, os sistemas institucionais e a área de tecnologia da informação e dados serão beneficiadas pelo projeto.

Conforme afirmação da reitora da UPE, Socorro Cavalcanti, a universidade será responsável pela execução técnica, incluindo pesquisa, teses, documentação e treinamentos, com uso de modelos de linguagem, bancos de dados e painéis de software.

“A parceria é importante porque o conhecimento adquirido na Universidade é utilizado para encontrar soluções, dar mais celeridade e tornar o serviço eficiente. De forma a dar respostas com mais segurança para a tomada de decisão da Procuradoria”, destacou a reitora da UPE, Socorro Cavalcanti.

Já a PGE vai validar e disponibilizar o conhecimento da instituição. O órgão também indicará especialistas e usuários para testar a ferramenta em situações reais. Além disso, a PGE tomará as decisões finais do projeto.



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