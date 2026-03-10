A- A+

BRASIL PGFN anuncia ter recuperado R$ 68,1 bilhões em dívidas em 2025, valor tratado como recorde Relatório do órgão também aponta R$ 462 bilhões em perdas evitadas para a União em disputas tributárias administrativas e judiciais

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) informou nesta terça-feira que recuperou R$ 68,1 bilhões em dívidas em 2025, segundo dados do relatório PGFN em Números 2026 – Dados 2025. O valor reúne créditos recuperados da dívida ativa da União e débitos ligados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Do total, R$ 66,1 bilhões correspondem a débitos inscritos na dívida ativa da União, enquanto R$ 1,9 bilhão se refere a dívidas relacionadas ao FGTS, valor que retorna ao fundo destinado a trabalhadores.

A PGFN é o órgão responsável por cobrar tributos, multas e outras dívidas que deixam de ser pagas à União. Quando esses débitos não são quitados, passam a integrar a chamada dívida ativa e podem ser cobrados por meio de processos judiciais ou por negociações com os contribuintes.

O relatório também aponta que a atuação da procuradoria evitou perdas estimadas em R$ 462,2 bilhões para os cofres públicos em 2025. Segundo o órgão, R$ 164,2 bilhões estão ligados a decisões no contencioso administrativo tributário e R$ 298 bilhões a disputas judiciais envolvendo a União.

Parte relevante desse valor está associada a julgamentos em tribunais superiores. Entre os casos citados no relatório estão decisões do Supremo Tribunal Federal que discutiam temas tributários com impacto fiscal elevado.

Entre eles está a ADI 4927, em que o Supremo confirmou a constitucionalidade do limite de dedução de gastos educacionais no Imposto de Renda Pessoa Física. De acordo com o relatório, o julgamento teve impacto estimado de R$ 153,3 bilhões.





Também foram citados outros temas analisados pela Corte, como a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, com impacto estimado de R$ 74,9 bilhões, a cobrança da Cide sobre remessas ao exterior para pagamento de tecnologia, estimada em R$ 60,6 bilhões, e a incidência de PIS/Cofins sobre entidades fechadas de previdência complementar, com impacto de R$ 3,3 bilhões.

Acordos para pagamento de dívidas

Além da cobrança judicial, a PGFN também recupera recursos por meio de acordos de negociação de débitos tributários, conhecidos como transações tributárias. Em 2025, esse mecanismo resultou na recuperação de R$ 30,8 bilhões.

Esses acordos permitem que contribuintes regularizem dívidas com condições diferenciadas, como descontos e parcelamentos.

Entre as iniciativas destacadas está o Programa de Transação Integral (PTI), voltado à resolução de disputas tributárias de grande impacto econômico. Em 2025, o programa resultou na recuperação de R$ 1,7 bilhão, regularizando R$ 2,2 bilhões em débitos inscritos na dívida ativa.

Outra iniciativa citada no relatório é o programa “Agora tem Especialistas”, que permite que hospitais privados e filantrópicos convertam dívidas tributárias em prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde. Segundo o balanço, a iniciativa regularizou R$ 478,7 milhões em débitos em 2025.

Portal para negociação de débitos

O relatório também traz dados do portal Regularize, sistema usado por pessoas físicas e empresas para consultar e negociar dívidas com a União.

Em 2025, o portal registrou 15,6 milhões de usuários cadastrados, com 3,2 milhões de novos cadastros ao longo do ano, número recorde segundo a PGFN. No mesmo período, foram protocolados 497,6 mil pedidos de negociação ou regularização de débitos.

