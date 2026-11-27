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caso master PGR se opõe a obrigar governo federal a dar aval a empréstimo para salvar BRB Agora, cabe ao relator do caso, ministro Luiz Fux, tomar a decisão

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra a obrigatoriedade de o governo federal garantir empréstimos ao Banco de Brasília (BRB). Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (26) ele afirmou que a medida faz parte da esfera discricionária (não obrigatória) do Executivo. Agora, cabe ao relator do caso, ministro Luiz Fux, tomar a decisão.

"A concessão de garantia situa-se no âmbito da discricionariedade da União. O ente federativo não possui direito subjetivo ao recebimento de garantias federais em operações de crédito, devendo submeter-se às condições impostas pela legislação de regência da matéria", diz o parecer.

A União e o governo do Distrito Federal, que o controlador do banco público, haviam costurado um acordo com o aval do Supremo. Os termos previam empréstimo de R$ 6,6 bilhões efetuado por meio do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) com um conjunto de grandes bancos como fiadores - ou seja, concederiam a garantia.

Essas instituições, contudo, não aceitaram assumir o risco da operação e o acordo não foi adiante. A governadora do DF, Celina Leão, decidiu então acionar o STF para forçar a União a garantir uma saída para manter o banco público.

Na sua proposta, a União entraria sozinha como fiadora do empréstimo do FGC. A procuradoria-geral do DF defendeu ter direito a essa saída devido à concordância com os termos do acordo anterior.

A Procuradoria-Geral da República (PGR), contudo, alega que a versão anterior afastava expressamente a participação da União como fiadora. Por isso, uma medida desta natureza poderia ser feita de forma discricionária.

"No caso do Distrito Federal, o mútuo ainda depende de contratação com o FGC, e a cláusula 1ª do acordo homologado excluiu expressamente o aval da União. Faltam, assim, elementos para impor ao ente federal a assunção do risco, ainda que a contragarantia oferecida possa reduzir sua exposição em caso de inadimplemento."

O BRB vive sua pior crise devido ao prejuízo causado na aquisição de carteiras com ativos falsos junto ao Banco Master, de Daniel Vorcaro. A fraude da ordem de R$ 17 bilhões sob investigação da Polícia Federal no âmbito da operação Compliance Zero mira, entre outros investigados, o ex-presidente do banco distrital Paulo Henrique Costa, que teria aceitado imóveis milionários como propina para fazer operações desvantajosas em prol do Master.

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