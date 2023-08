Phenom 300, jato que fez a Embraer destronar 15 anos de reinado da Cessna entre ricaços americanos

A- A+

A brasileira Embraer acaba de destronar 15 anos de reinado da Cessna, controlada pela Textron Company, na preferência entre os ricaços nos Estados Unidos com o Phenom 300, um jato de médio porte que acomoda até nove passageiros.

A aeronave teve mais de 360 mil decolagens e pousos em aeroportos americanos durante os últimos 12 meses até agosto, cerca de 1.400 a mais do que a família de jatos Cessna Citation Excel. O Excel foi o jato particular mais operado por cerca de 15 anos, de acordo com o relatório mensal da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) sobre operações de jatinhos executivos.

A popularidade do Phenom 300 cresceu porque ele consome menos combustível, custa cerca de um terço a menos e apresenta mais velocidade e alcance do que o Citation Excel, disse Brian Foley, consultor de aviação privada. Essas características mais do que compensam o espaço menor da cabine do Phenom 300, completou Foley em um e-mail.

"Ele (o Phenom 300) se tornou o favorito dos provedores de voos fretados e fracionados, que o utilizam muito mais do que o operador de aeronaves comum", disse Foley, segundo quem há uma "percepção de que ele foi construído especificamente para alta utilização, como resultado da longa tradição de aviões da Embraer".

Em maio, a NetJets, da Berkshire Hathaway, a maior operadora de jatos particulares, anunciou um acordo avaliado em US$ 5 bilhões para comprar até 250 Embraer Praetor 500s, uma aeronave maior que o Phenom 300, incluindo um contrato de serviço. No ano passado, a unidade de jatos particulares representou cerca de 27% das vendas de US$ 4,2 bilhões da Embraer.

Exceto pelo período em que o jato Hawker 800, agora fora de atividade, foi a principal aeronave particular nos EUA em 2007 e 2008, um Cessna detém esse título de acordo com os dados da FAA que remontam a 2001.

Embora a Embraer agora tenha o direito de se gabar de ser o jato particular preferido nos EUA, a Textron ainda domina o número total de horas de voo de aeronaves, devido à extensa linha de jatos do fabricante de aviões, desde jatos muito leves até o Longitude, de tamanho médio.

A Cessna também está renovando a família Excel com o Citation Ascend, que deverá entrar em serviço em 2025, informou a empresa.

"Um de cada três jatos executivos em todo o mundo é um Cessna Citation, e atualizações de produtos como essas continuam a dar aos clientes novos motivos para nos escolherem por nosso desempenho comprovado, tecnologia de ponta e experiência inigualável na cabine", se pronunciou a Textron em um e-mail.

