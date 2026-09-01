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PRODUTO INTERNO BRUTO

PIB cresce 0,5% no 2º trimestre ante os três meses anteriores, revela IBGE

Na comparação com o segundo trimestre de 2025, o produto apresentou alta de 2% no segundo trimestre de 2026

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PIB cresce 0,5% no 2&ordm; trimestre ante os 3 meses anteriores, revela IBGEPIB cresce 0,5% no 2º trimestre ante os 3 meses anteriores, revela IBGE - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou alta de 0,5% no segundo trimestre de 2026 ante o primeiro trimestre, informou nesta terça-feira (1) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio acima da mediana das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,4%, com intervalo entre 0,2% e 0,7%.

Na comparação com o segundo trimestre de 2025, o PIB apresentou alta de 2% no segundo trimestre de 2026, vindo quase em linha com a mediana das projeções, de avanço de 1,9%, com estimativas que variavam entre 1,4% e 2,3%

Ainda segundo o instituto, o PIB do segundo trimestre de 2026 totalizou R$ 3,4 trilhões.

O PIB da agropecuária subiu 2,8% no segundo trimestre de 2026 ante o primeiro. Os dados foram divulgados pelo IBGE, que anunciou nesta terça os resultados das Contas Nacionais Trimestrais.

Na comparação com o segundo trimestre de 2025, o PIB da agropecuária teve alta de 6,8%.

No primeiro semestre de 2026, o PIB da agropecuária cresceu 3,6% ante 2025.

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O PIB de serviços subiu 0,2% no segundo trimestre de 2026 ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2025, o PIB de serviços teve alta de 1,5%. No ano de 2026, o PIB de serviços cresceu 0,2% ante 2025.

Já o PIB da indústria subiu 0,1% no segundo trimestre de 2026 ante o primeiro trimestre. No primeiro semestre, o crescimento foi de 1,6%.

Consumo das famílias
O consumo das famílias recuou 0,4% no segundo trimestre de 2026 ante o primeiro trimestre de 2026, segundo dados divulgados pelo IBGE.

Na comparação com o segundo trimestre de 2025, o consumo das famílias avançou 0,5%.

O consumo do governo, por sua vez, subiu 0,4% no segundo trimestre de 2026 ante o primeiro trimestre de 2026. Frente ao segundo trimestre de 2025, o consumo do governo sobe 3,1%.

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