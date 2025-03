PIB cresceu 0,9% em janeiro, segundo "prévia" do Banco Central

A- A+

Considerado uma prévia do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB), o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) registrou uma alta de 0,9% em janeiro em relação ao mesmo mês de 2024, após cair 0,73% em dezembro.

O índice foi divulgado, nesta segunda-feira, pelo Banco Central. O resultado ficou acima das estimativas do mercado, que apontavam um crescimento de 0,22%.





Apesar da queda em dezembro, o IBC-Br teve uma alta 3,8% em 2024, em comparação ao ano anterior. Foi levemente maior que a previsão de analistas, de 3,7%.

Porém, de acordo com o IBGE, houve um crescimento do PIB do Brasil de 3,4% em relação ao ano anterior, o maior percentual desde 2021. Em reais, a soma de bens de serviços do país foi de R$ 11,7 trilhões.

Veja também