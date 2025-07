PIB da China cresce 5,2% no segundo trimestre, levemente acima das expectativas

A- A+

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 5,2% no segundo trimestre de 2025, na comparação com igual período do ano passado, informou nesta terça-feira, 15, o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) do país.

O resultado veio bem próximo das expectativas de analistas ouvidos pela FactSet, que projetavam alta de 5,1%. No primeiro trimestre, o PIB chinês avançou 5,4%. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o PIB da China cresceu 1,1% no segundo trimestre de 2025. Fonte: Dow Jones Newswires.



