ÁSIA PIB da China cresce 5,4% no primeiro trimestre e supera expectativas Produção industrial cresceu 6,5%; vendas no varejo subiram 4,6%

A China anunciou nesta quarta-feira que sua economia cresceu 5,4% no primeiro trimestre, superando as expectativas dos especialistas, num momento em que o gigante asiático enfrenta uma guerra comercial com os Estados Unidos e um consumo interno enfraquecido.

"Segundo cálculos preliminares, o Produto Interno Bruto do primeiro trimestre alcançou (...) um aumento interanual de 5,4% a preços constantes", informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE). O número ficou acima dos 5,1% projetados por analistas consultados pela AFP antes da divulgação oficial.

O órgão também anunciou que a produção industrial chinesa cresceu 6,5% no primeiro trimestre do ano, superando a expansão de 5,7% registrada no quarto trimestre de 2024.



Enquanto isso, as vendas no varejo – um indicador-chave da demanda do consumidor – subiram 4,6% na comparação anual, de acordo com a ONE.

O resultado do PIB ocorre principalmente após medidas de estímulo lançadas pelo governo de Xi Jinping, que intensificou tanto o apoio fiscal quanto o monetário para a economia.

No entanto, o escritório alertou que o cenário econômico global está se tornando "mais complexo e severo" diante da intensificação da guerra comercial entre China e Estados Unidos.

"Ainda não está consolidada a base para uma recuperação econômica sustentada e para o crescimento", afirmou a ONE, destacando a necessidade de "políticas macroeconômicas mais proativas e eficazes".

China e Estados Unidos estão envolvidos em um embate comercial desde que o presidente Donald Trump impôs uma onda de tarifas sobre produtos de todo o mundo.

Trump elevou para 145% as tarifas sobre importações de produtos chineses, enquanto Pequim retaliou aumentando para 125% os tributos sobre bens norte-americanos.

