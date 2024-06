A- A+

balança comercial PIB da Itália deverá crescer 1% em 2024 e 1,1% em 2025, aponta Istat O consumo privado continua apoiado pelo fortalecimento do mercado de trabalho e pelo aumento dos salários em termos reais

O PIB italiano deverá crescer 1% em 2024 e 1,1% em 2025, uma aceleração moderada em comparação com 2023. Segundo comunicado divulgado pelo instituto oficial de estatística do país, o Istat, em 2024 o aumento do PIB será apoiado pelo contributo da demanda interna líquida.



Em 2025, o crescimento da economia italiana seria impulsionado principalmente pela procura interna (+0,9 p.p.).



O consumo privado continua apoiado pelo fortalecimento do mercado de trabalho e pelo aumento dos salários em termos reais, mas travado pelo aumento da propensão a poupar. Esta dinâmica determinará um crescimento moderado (+0,4%) do consumo das famílias em 2024 e uma posterior aceleração no ano seguinte (+1%).



Veja também

EUA Wall Street fecha com resultados mistos à espera de dados de emprego nos EUA