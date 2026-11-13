Sex, 13 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta13/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mercado Financeiro

PIB da zona do euro cresce 0,4% no 3º trimestre, confirma revisão

Na comparação anual, o PIB do bloco avançou 1,3% entre julho e setembro

Reportar Erro
PIB da zona do euro cresce 0,4% no 3&ordm; trimestre, confirma revisãoPIB da zona do euro cresce 0,4% no 3º trimestre, confirma revisão - Foto: Pexels/Reprodução

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,4% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre, segundo revisão divulgada nesta sexta-feira, 13, pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia (UE).

Na comparação anual, o PIB do bloco avançou 1,3% entre julho e setembro.

Leia também

• Cenário fiscal, cautela com aperto de juros nos EUA e balanço do BB pesam no Ibovespa

• Dólar opera em alta mderada com exterior e cautela com fiscal doméstico

• Energia elétrica foi principal impacto para desaceleração do IPCA de outubro, afirma IBGE

Os dados confirmaram as estimativas preliminares e vieram em linha com as projeções de analistas consultados pela FactSet.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter