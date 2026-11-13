Mercado Financeiro
PIB da zona do euro cresce 0,4% no 3º trimestre, confirma revisão
Na comparação anual, o PIB do bloco avançou 1,3% entre julho e setembro
O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,4% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre, segundo revisão divulgada nesta sexta-feira, 13, pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia (UE).
Na comparação anual, o PIB do bloco avançou 1,3% entre julho e setembro.
Leia também
• Cenário fiscal, cautela com aperto de juros nos EUA e balanço do BB pesam no Ibovespa
• Dólar opera em alta mderada com exterior e cautela com fiscal doméstico
• Energia elétrica foi principal impacto para desaceleração do IPCA de outubro, afirma IBGE
Os dados confirmaram as estimativas preliminares e vieram em linha com as projeções de analistas consultados pela FactSet.