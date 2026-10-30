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Produto Interno Bruto

PIB da zona do euro cresce 0,4% no 3º trimestre, mais do que o esperado

Resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,2% no período

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PIB da zona do euro cresce 0,4% no 3&ordm; trimestre, mais do que o esperadoPIB da zona do euro cresce 0,4% no 3º trimestre, mais do que o esperado - Foto: Pexels/Reprodução

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,4% no terceiro trimestre ante o segundo, segundo dados preliminares divulgados pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia (UE). O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,2% no período.

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Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 1,3% entre julho e setembro, também acima do consenso da FactSet, de 1,0%.
 

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