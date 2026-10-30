A- A+

Produto Interno Bruto PIB da zona do euro cresce 0,4% no 3º trimestre, mais do que o esperado Resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,2% no período

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,4% no terceiro trimestre ante o segundo, segundo dados preliminares divulgados pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia (UE). O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,2% no período.

Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 1,3% entre julho e setembro, também acima do consenso da FactSet, de 1,0%.



Veja também