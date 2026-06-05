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Produto Interno Bruto

PIB da zona do euro encolhe 0,2% no 1º trimestre em relação aos três meses anteriores

Números finais vieram bem abaixo das estimativas anteriores e das previsões de analistas compiladas pela FactSet, de alta trimestral de 0,1% e avanço anual de 0,8%

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PIB da zona do euro encolhe 0,2% no 1&ordm; trimestre em relação aos três meses anterioresPIB da zona do euro encolhe 0,2% no 1º trimestre em relação aos três meses anteriores - Foto: Pixabay/Reprodução

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro encolheu 0,2% no primeiro trimestre de 2026 em relação aos três meses anteriores, segundo a leitura final divulgada nesta quinta-feira, 5, pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia (UE).

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Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 0,3% entre janeiro e março. Os números finais vieram bem abaixo das estimativas anteriores e das previsões de analistas compiladas pela FactSet, de alta trimestral de 0,1% e avanço anual de 0,8%.

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