PIB de 2021 é revisado para expansão de 4,8%, com correção de dados sobre serviços

O IBGE revisou o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de 2021 de crescimento de 5%, anunciado anteriormente, para avanço de 4,8%. A mudança decorre da incorporação de novos dados sobre o setor de serviços, que cresceu 4,8% no ano, ante os 5,2% que haviam sido publicados.

Os dados de Transporte, armazenagem e correios foram os que mais pesaram na correção, tendo sido reduzidos de expansão de 12,9% para 6,5%. Por outro lado, o crescimento da indústria foi maior: o crescimento de 4,8% publicado originalmente foi revisado para 5%. O mesmo movimento aconteceu com a agropecuária, revisada de alta de 0,3% para zero.

Em 2021, 11 dos doze grupos de atividades apresentaram crescimento ou estabilidade, com destaque para Informação e comunicação (13,9%) e Construção (12,6%). A única exceção da lista foram as atividades financeiras, de seguros ou serviços relacionados, que tiveram queda de 0,7%.