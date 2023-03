A- A+

Crescimento PIB de Pernambuco cresce 0,7% no ano de 2022 A média do Brasil foi de R$ 9,9 trilhões no ano passado, o que significou um avanço de 2,9%

Pernambuco teve um Produto Interno Bruno de Pernambuco (PIB) R$ 254,9 bilhões no acumulado de 2022, um crescimento de 0,7% relativo ao ano de 2021. A média do Brasil foi de R$ 9,9 trilhões no ano passado, o que significou um avanço de 2,9%. Os dados foram informados nesta quinta-feira (09) pela a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco – Condepe/Fidem, entrevista coletiva on line que está acontecendo. Mais informações em breve. Os setores da agropecuária (6,8) e serviços (1,2%) tiveram resultados positivos e a indústria (-2,3%) gerou resultados negativos. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas.



A Condepe foi transferida da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a Secretaria estadual de Planejamento na nova gestão da governadora Raquel Lyra.

