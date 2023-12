A- A+

economia PIB do Reino Unido registra contração de 0,1% no 3º trimestre Resultado revira em baixa os dados preliminares e projeta perspectivas sombrias para a economia britânica

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido contraiu 0,1% no terceiro trimestre e estagnou no segundo, conforme números oficiais publicados nesta sexta-feira (22). A divulgação do resultado revira em baixa os dados preliminares e projeta perspectivas sombrias para a economia britânica.

O PIB contraiu entre julho e setembro, informou o Instituto Nacional de Estatística (ONS), que numa estimativa inicial indicou que a economia do país fechou o terceiro trimestre com crescimento zero.

O desempenho do trimestre anterior também foi revisto. O ONS informou que no segundo trimestre a economia britânica estagnou, depois de anunciar uma expansão de 0,2% numa primeira estimativa.

De acordo com a ONS, esta revisão em baixa deve-se a um ajuste nos dados da indústria cinematográfica, engenharia, design e telecomunicações.

