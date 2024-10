PIB dos EUA cresce 2,8% no 3º trimestre, menos que o esperado

A- A+

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos foi de 2,8% no terceiro trimestre, abaixo do esperado, segundo uma estimativa preliminar do Departamento de Comércio divulgada nesta quarta-feira, seis dias antes das eleições presidenciais.

Nos três meses de julho a setembro, o crescimento foi de 2,8% em termos anuais, após o avanço de 3% no segundo trimestre.

Os analistas esperavam 3%, segundo o consenso do Briefing.com.

