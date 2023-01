PIB dos EUA cresce mais que o previsto, mas consumo perde fôlego

A- A+

A economia americana cresceu mais do que se esperava no quarto trimestre, apesar dos juros em patamares historicamente altos. A expansão do PIB entre setembro e dezembro foi de 2,9% em ritmo anual. As estimativas eram de 2,6%, segundo a Bloomberg.

No entanto, a economia desacelerou em relação aos meses anteriores. No terceiro trimestre, o avanço havia sido de 3,2%. O governo americano divulga os dados do PIB de forma anualizada, uma metodologia diferente da usada pelo IBGE.

O consumo das famílias subiu a 2,1%, abaixo do previsto (2,9%), o que sinaliza efeito dos juros sobre a demanda, levantando dúvidas sobre se a economia americana seguirá crescendo nos próximos meses. O consumo é o principal motor do PIB americano.

Veja também

rombo Brasil tem rombo de US$ 55,7 bilhões nas contas externas em 2022, pior resultado desde 2015