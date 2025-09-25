A- A+

Macroeconomia PIB dos EUA cresceu 3,8% no segundo trimestre, segundo revisão oficial Os Estados Unidos medem o crescimento da sua economia a cada trimestre com base em uma projeção de 12 meses, considerando as condições no momento da medição

A economia dos Estados Unidos cresceu 3,8% no acumulado anual no segundo trimestre do ano, um aumento maior do que o esperado, com gastos dos consumidores mais altos do que o previsto anteriormente, indica uma revisão oficial publicada nesta quinta-feira (25).

O Departamento do Comércio havia calculado inicialmente um crescimento de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) entre abril e junho. Mas este número foi revisado para cima, em 3,3%.

Os mercados não aguardavam uma nova revisão, segundo um consenso publicado pela Trading Economics.

Os Estados Unidos medem o crescimento da sua economia a cada trimestre com base em uma projeção de 12 meses, considerando as condições no momento da medição.



O novo número se deve a um consumo mais forte do que estimado inicialmente, segundo dados do Departamento de Comércio.

Além disso, o avanço do PIB no segundo trimestre refletiu uma queda nas importações, que são subtraídas no cálculo do PIB.

Enquanto no início do ano as empresas se apressaram para aumentar seus estoques antecipando as tarifas do presidente Donald Trump sobre as importações, esse fluxo foi reduzido no segundo trimestre.

A evolução do PIB do primeiro trimestre também foi revisada, mas para baixo, com uma contração de 0,6% em comparação com uma estimativa anterior de -0,5%.

