ÁSIA PIB preliminar do Japão recua 0,5% no primeiro trimestre ante o anterior; previsão: -0,4% Período registrou inflação crescente

A economia do Japão encolheu no primeiro trimestre de 2024, à medida que a inflação crescente, impulsionada em parte por um iene fraco, fez com que os consumidores domésticos hesitassem em gastar.

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão encolheu 0,5% nos três meses até março em relação ao trimestre anterior, mostraram dados do governo na noite de hoje, em comparação com a previsão dos economistas de uma contração de 0,4%.

No período de janeiro a março, a economia contraiu 2% na base anualizada, o que reflete o que aconteceria se o ritmo do primeiro trimestre continuasse durante um ano inteiro. Foi o terceiro trimestre consecutivo de desempenho fraco depois que a economia encolheu no terceiro trimestre de 2023 e ficou estável no último trimestre.

O consumo privado diminuiu 0,7% em relação ao trimestre anterior, marcando a quarta queda trimestral consecutiva. A procura interna tem sido fraca porque os aumentos dos preços ultrapassaram o crescimento dos salários. Além disso, o iene fraco também pesa sobre produtos importados.

