PIB sobe a maior patamar da série histórica no 1º trimestre de 2025, mostra IBGE

A- A+

No primeiro trimestre de 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro alcançou o maior patamar da série histórica iniciada em 1996. O avanço de 1,4% no PIB no primeiro trimestre de 2025 ante o quarto trimestre de 2024 foi a 15ª taxa positiva consecutiva neste tipo de comparação.

Os dados são das Contas Nacionais Trimestrais e foram divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No primeiro trimestre de 2025, pelo lado da oferta, tanto o PIB de Serviços quanto o da Agropecuária alcançaram patamares recordes.

O PIB da indústria está 4,7% abaixo do pico alcançado no terceiro trimestre de 2013. A indústria de transformação ainda opera em patamar 15,1% aquém do pico alcançado no terceiro trimestre de 2008.

Sob a ótica da demanda, o consumo das famílias e o consumo do governo alcançaram novos ápices da série histórica.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) ainda estava 6,7% abaixo do pico da série alcançado no segundo trimestre de 2013.



Veja também