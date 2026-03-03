Ter, 03 de Março

4º TRIMESTRE

PIB sobe ao maior nível da série histórica no 4º trimestre de 2025, aponta IBGE

O desempenho é impulsionado pelo consumo do governo, que também alcançou novo ápice no quarto trimestre de 2025

PIB sobe ao maior nível da série histórica no 4º trimestre de 2025 - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

O avanço de 0,1% no Produto Interno Bruto (PIB) no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre de 2025 fez a atividade econômica subir a patamar recorde dentro da série histórica iniciada em 1996 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pelo lado da demanda, o desempenho é impulsionado pelo consumo do governo, que também alcançou novo ápice no quarto trimestre de 2025.

"Lembrando que este ano (2026) é ano de eleições, eleição tanto local quanto federal. E a gente teve entrada de servidores no ano passado em diversos órgãos fundamentais", justificou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais no IBGE.

O consumo das famílias operava 0,1% aquém do maior nível da série alcançado no segundo trimestre de 2025.

Já a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos do PIB) está 12,6% abaixo do pico alcançado no segundo trimestre de 2013.

Sob a ótica da oferta, o PIB de serviços subiu a novo ápice no quarto trimestre deste ano.

Já o PIB da Indústria está 4,2% abaixo do pico alcançado no terceiro trimestre de 2013, prejudicada pela indústria de transformação, que opera em patamar 15,9% aquém do pico alcançado no terceiro trimestre de 2008.

O PIB da Agropecuária teve um ano extraordinário ao longo de 2025, mas, por conta da sazonalidade das safras mais importantes, que são a soja e o milho, o pico da série manteve-se no primeiro trimestre de 2025, explicou Palis.
 

