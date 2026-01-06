A- A+

banco digital PicPay entra com pedido para IPO nos EUA e pode levantar US$ 500 milhões Expectativa é que a oferta aconteça ainda em janeiro, com as apresentações para investidores começando por volta do dia 20

O banco digital PicPay fez nesta segunda-feira, 5, um pedido para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq, nos Estados Unidos, no que deve ser a primeira operação do tipo de uma empresa brasileira desde o Nubank, em dezembro de 2021. A operação pode somar US$ 500 milhões, de acordo com fontes.

A expectativa é que a oferta aconteça ainda este mês, com as apresentações para investidores (roadshows) começando por volta do dia 20 e a definição do preço da ação acontecendo na semana final de janeiro, em caso de condições de mercado permitindo. Se a operação for concretizada, a ação seria negociada sob o ticker "PICS".

A operação já nasce ancorada, ou seja, com pedido firme de compra, com US$ 75 milhões do fundo Bycicle, de Marcelo Claure, ex-gestor do Softbank e que também investiu no Nubank e no Inter A listagem prevê a emissão de novas ações Classe A. Com isso, a J&F Participações, dos irmãos Joesley e Wesley Bastista, continuará no controle do PicPay.

No prospecto, que está na Securities and Exchange Commission (SEC, que regula o mercado de ações dos EUA), o PicPay destaca a rentabilidade do grupo em expansão, que já entrega 17% de retorno (ROE, na sigla em inglês) e lucro avançando mais de 80% nos primeiros 9 meses de 2025, somando R$ 314 milhões, além de expansão forte de carteira de crédito. O banco digital chegou ao breakeven, quando deixa de dar prejuízo e passa a dar lucro, há um ano.

O banco possui cerca de 66 milhões de clientes, com carteira de crédito de R$ 19 bilhões e receitas de R$ 7,2 bilhões. Os recursos captados serão usados para investir no próprio negócio. "Já é o segundo maior banco digital do Brasil", comenta uma fonte, ressaltando que conversas preliminares com investidores indicam potencial demanda pelo papel. O IPO é coordenado por Citi, Bank of America e RBC.

O PicPay chegou a registrar na SEC pedido de IPO em abril de 2021, mas adiou o processo sucessivamente após enfrentar dificuldades para obter com investidores um valor que considerasse justo. Como mostrou o Estadão/Broadcast à época, a empresa chegou a ser precificada em menos de US$ 8 bilhões, bem aquém dos US$ 25 bilhões que inicialmente se aventava, em um momento de juros perto de zero, mas que começaram a subir no mundo todo.

O banco digital PicPay fez na segunda-feira, 5, um pedido para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq, nos Estados Unidos, no que deve ser a primeira operação do tipo de uma empresa brasileira desde o Nubank, em dezembro de 2021. A operação pode somar US$ 500 milhões, de acordo com fontes.



Veja também