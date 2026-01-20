A- A+

FINTECH PicPay estreia na Nasdaq dia 29 e pode chegar à bolsa norte-americana valendo US$ 2,6 bi Operação já nasce ancorada, ou seja, com pedido firme de compra, com US$ 75 milhões do fundo Bycicle, de Marcelo Claure, ex-gestor do Softbank

Os detalhes da esperada oferta de ações do banco digital PicPay na Nasdaq foram anunciados formalmente nesta terça-feira (20), em documento aos reguladores dos Estados Unidos.

A fintech deve se listar na bolsa norte-americana no próximo dia 29, em uma oferta que pode movimentar entre US$ 2,2 bilhões a US$ 2,6 bilhões, dependendo a que preço sair na faixa proposta.

O intervalo de preço das ações sinalizado aos investidores vai de US$ 16 a US$ 19. A definição do preço será já na semana que vem, dia 28. As apresentações para investidores (roadshows) começam nesta terça-feira, em Nova York.

A captação do PicPay pode ficar em US$ 400 milhões se preço sair no centro da faixa ou US$ 500 milhões se sair no topo da faixa.

A oferta será de 26,3 milhões de ações, cerca de 21% da companhia. Com isso, a J&F Participações, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, continuará no controle do PicPay.

Como já anunciado no primeiro prospecto, no último dia 5, que ainda não tinha números e preços, a operação já nasce ancorada, ou seja, com pedido firme de compra, com US$ 75 milhões do fundo Bycicle, de Marcelo Claure, ex-gestor do Softbank e que também investiu no Nubank e no Inter. Claure, aliás, está no Fórum Econômico Mundial esta semana.

A operação, o primeiro IPO brasileiro em Nova York desde o Nubank em dezembro de 2021, é liderada por Citi e Bank of America.

Além do PicPay, o Agibank também protocolou, na semana passada, pedido para abertura de capital nos Estados Unidos, após ter firmado acordo com o INSS que permitiu a retomada da concessão de crédito consignado a beneficiários da Previdência. O banco digital planeja negociar ações na Bolsa de Nova York (Nyse).

Em 2021, o PicPay já havia submetido à SEC pleito para IPO, mas adiou o processo sucessivamente em meio a incertezas sobre governança.

No prospecto mais recente, a fintech admite enfrentar riscos de reputação por conta das múltiplas investigações criminais e civis envolvendo os irmãos Batista.

A empresa diz cumprir as obrigações previstas na Justiça, mas reconhece que eventuais novas acusações ou processos poderiam prejudicar "materialmente" a estratégia de negócios, a capacidade de fazer novas transações e o valor das ações do PicPay.

Esportes

O prospecto também revelou os planos da fintech de entrar no mercado de apostas esportivas. Segundo o documento, a subsidiária Nosso Time iGaming Ltda protocolou pedido para abrir uma Bet, que está sendo analisado pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda.

"Acreditamos que este mercado nos oferece uma oportunidade de gerar retornos financeiros significativos, impulsionados principalmente por plataformas digitais focadas em eventos esportivos, sendo também uma importante fonte de receita tributária e desenvolvimento econômico", diz o prospecto.



