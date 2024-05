A- A+

RECURSOS Pimenta: Orçamento da ajuda ao RS vai ser avaliado à medida que a chuva passar Pimenta disse que é provável que o governo abra crédito extraordinário para financiar a resposta às enchentes no estado

O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse nesta sexta-feira (3), que "não há um limite definido" pelo governo federal de repasse de recursos para o Rio Grande do Sul. Segundo o ministro, caberá a cada município e ao Estado elaborar um plano de trabalho e definir quanto dinheiro será necessário para o processo de reconstrução.

"Esse levantamento dos valores se dará a partir do plano de trabalho apresentado por cada município e Estado. Não é o governo federal que estabelece o valor. Vem dos planos que são apresentados. O que Lula afirmou ontem, e já tinha afirmado isso, é que não há um limite definido. Vamos disponibilizar o recurso necessário para que nas questões de responsabilidade do governo federal todos os pleitos de reconstrução sejam atendidos", disse Pimenta.

Segundo o ministro, o orçamento de ajuda ao Rio Grande do Sul será definido conforme as chuvas passarem e cada ente fizer uma avaliação do quanto será necessário.

Mais cedo nesta sexta-feira, Pimenta disse que é provável que o governo abra crédito extraordinário para financiar a resposta às enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo ele, ainda não há um valor definido.

Veja também

BALANÇO Latam tem lucro de US$ 258 milhões no 1º trimestre; alta demanda alavancou o resultado