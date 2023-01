Pipa lança projeto para fortalecer o desenvolvimento da primeira infância em comunidades

A- A+

Visando promover o desenvolvimento saudável da primeiríssima infância nas periferias, favorecendo o crescimento e desenvolvimento, estimulando o aprendizado e o fortalecimento de vínculos familiares, o Instituto Primeira Infância Plantar Amor (PIPA) lança o Pipa Território que irá desenvolver ações de saúde, sócio-emocional e alimentação em comunidades com foco na primeira infância. Inicialmente, mais de 20 famílias, inscritas no Compaz Dom Helder Câmara, serão atendidas a partir de fevereiro.

Segundo o diretor-executivo, Rogério Morais, as intervenções integradas na primeira infância são cruciais para melhorar as vidas das famílias e comunidades. “O investimento no desenvolvimento dessa fase da vida é uma das estratégias mais eficientes para proporcionar condições mais dignas, inclusivas e ampliando a igualdade de oportunidades no início da vida dessas crianças”, explicou.

O PIPA Território irá atuar, em conjunto com empresas parceiras do primeiro do terceiro setor, tais como a Audens Group e o Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI). “Acreditamos e confiamos nessa parceira com o PIPA, que tem incentivado empresas a olharem e investirem na primeira infância. Temos certeza que esse projeto irá realizar uma enorme transformação social na vida dessas famílias que serão atendidas e contempladas”, disse o diretor presidente do IATI, Guilherme Cardim.

O projeto atenderá especialmente na faixa etária da primeiríssima infância que vai dos 0 aos três anos, incluindo também o acompanhamento de mulheres grávidas. Além disso, um cronograma de ações estão sendo preparada para todo o ano de 2023. Em fevereiro, a primeira ação será realizada, em parceria com o Compaz Dom Helder Câmara, na Comunidade do Coque, onde 26 famílias, inscritas no Mãe Coruja Recife, foram selecionadas e receberão um kit desenvolvido pelo PIPA.

“A chegada desse projeto no Compaz vai reforçar ainda mais a nossa ação na Primeira Infância, por a Pipa ser uma organização muito qualificada. Estamos ansiosos e com muita esperança de que esse tema será ainda melhor trabalhado e reforçado. Estamos muito felizes com essa chegada”, disse o Secretário Executivo de Segurança Cidadã do Recife, Paulo Moraes.

O Pipa Território planeja atender cerca de 50 famílias até o fim do primeiro semestre em parcerias com empresas das mais diversas regiões do estado. Mais informações podem ser encontradas no site www.infanciapipa.com.

Veja também

Economia Pix como crédito vai ser lançado neste ano, diz Haddad