PIS 2025: veja quem tem direito e como consultar no Gov.br, na Caixa e pelo telefone

O calendário de pagamentos do abono salarial do PIS 2025 já está em vigor, e mais de 25,8 milhões de trabalhadores poderão ser contemplados com os R$ 30,7 bilhões destinados ao programa. A Caixa Econômica Federal iniciou os pagamentos no dia 17 de fevereiro, e os repasses seguirão a ordem de nascimento dos beneficiários. A consulta para saber se você tem direito ao abono pode ser feita de várias formas, incluindo o Gov.br, o aplicativo Caixa Trabalhador, e até mesmo pelo telefone.

O abono salarial do PIS 2025 será destinado aos trabalhadores que cumpriram as seguintes condições:

- Trabalharam com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias no ano de 2023.

- Receberam até dois salários mínimos mensais (R$ 2.640,00).

- Estão inscritos no programa PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

O valor do abono salarial será proporcional ao tempo trabalhado no ano-base e será pago de acordo com o salário mínimo vigente no momento do repasse. Para 2025, o valor será de R$ 1.518.

Calendário de pagamentos

O pagamento do PIS 2025 já começou e seguirá as seguintes datas, com base no mês de nascimento do trabalhador:

Nascidos em janeiro: 17 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: 17 de março

Nascidos em março e abril: 15 de abril

Nascidos em maio e junho: 15 de maio

Nascidos em julho e agosto: 16 de junho

Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho

Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto

Como consultar se você tem direito ao PIS 2025?

Para saber se tem direito ao abono salarial, os trabalhadores podem consultar suas informações de várias maneiras:

Gov.br: Acesse a plataforma Gov.br e faça login com sua conta. Ao acessar a seção de benefícios, você poderá consultar se tem direito ao abono salarial.

Carteira de Trabalho Digital: Disponível para Android e iOS, o aplicativo permite que o trabalhador verifique suas informações de contrato de trabalho e o direito ao PIS:

Baixe e instale o aplicativo.

Faça login com CPF e senha do Gov.br.

Acesse a seção "Contratos de Trabalho" para visualizar suas informações.

Aplicativo Caixa Trabalhador: Também disponível para Android e iOS, o Caixa Trabalhador permite consultar informações sobre o abono salarial, seguro-desemprego e o calendário de pagamentos. Para isso, basta:

Baixar o aplicativo.

Fazer login com CPF.

Selecionar “Meu NIS” para consultar o número do PIS/Pasep.

Telefone:

Alô Trabalho: Ligue para 158, um serviço gratuito de informações sobre o PIS.

Caixa Econômica Federal: Ligue para 0800-726-0207 para esclarecer dúvidas sobre o PIS.

Para servidores públicos, o Pasep pode ser consultado no Banco do Brasil pelos números 4004-0001 (capitais) ou 0800-729-0001 (demais localidades).

Para quem o pagamento será realizado?

O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores do PIS, e pelo Banco do Brasil para servidores públicos do Pasep. Trabalhadores que têm conta corrente ou poupança na Caixa receberão o pagamento diretamente em sua conta. Para quem não tem conta no banco, será aberta automaticamente uma Poupança Social Digital, onde o valor poderá ser acessado.

