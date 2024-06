Braga: MP da compensação do PIS/Cofins causou muita preocupação e pressão de empresários

A- A+

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), disse nesta quinta-feira, 6, que a medida provisória que limita a compensação de créditos de PIS/Cofins de forma geral e de créditos presumidos de PIS/Cofins não ressarcíveis levou a uma série de reclamações do setor produtivo para os congressistas.

"Nas últimas 48 horas nós fomos procurados por diversos setores da economia muito preocupados com a edição da medida provisória. As preocupações são de toda ordem em relação à questão de créditos presumidos", disse o líder do MDB, em entrevista a jornalistas em seu gabinete nesta quinta.

Pela MP, o governo limitou a compensação de créditos de PIS/Cofins de forma geral e de créditos presumidos de PIS/Cofins não ressarcíveis.

Segundo a Receita Federal, o custo da desoneração em 2024 é de R$ 26,3 bilhões.

Braga relatou que o assunto foi discutido na reunião de líderes desta quinta. Segundo ele, os parlamentares relataram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), essas cobranças por parte de empresários. Não houve, porém, uma demanda para que a medida provisória seja devolvida, por exemplo.

"Hoje na reunião de líderes com o presidente, o que a gente combinou, é que o Senado precisava imediatamente acionar a sua consultoria para que nós pudéssemos ter profundidade na análise da medida provisória", afirmou.

O líder do União Brasil, Efraim Filho (PB), já havia anunciado, mais cedo nesta quinta, que a consultoria do Senado faria um parecer sobre o assunto.

Braga reclamou, ainda, da publicação da MP em meio às discussões sobre o projeto de lei do Mover - e a taxação de importações de até US$ 50.

"Nós somos seres humanos. Nós estávamos dedicados até ontem a noite a solucionar o problema do Mover. Enquanto nós estávamos debruçados sobre o problema do Mover, foi editada uma medida provisória que tomamos conhecimento na sua publicação. A partir de hoje nós estamos dedicados a analisar, aprofundar e compreender tecnicamente o que foi apresentado", afirmou o senador.

Questionado se seria um problema não haver nenhum tipo de interlocução do governo com o Congresso antes do envio da MP, Braga limitou-se a repetir que os líderes partidários não foram comunicados sobre o conteúdo da proposta, indicando contrariedade com essa decisão do Ministério da Fazenda.

Veja também

EUA Wall Street fecha com resultados mistos à espera de dados de emprego nos EUA