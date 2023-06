A- A+

mansão Piscina de água salgada e bar molhado; veja a casa que Mick Jagger está vendendo por US$ 3,4 milhões Mansão na Flórida tem 529 metros² e foi comprada pelo cantor em 2010

O vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, de 79 anos e sua namorada, a dançarina Melanie Hamrick, 36, colocaram sua casa na Flórida à venda. De acordo com anuncio de venda no Realtor.com, o imóvel, localizado à beira de um lago, é avaliado em US$ 3,4 milhões.

“Você nem sempre consegue o que deseja, mas esta casa é definitivamente o que você precisa!” diz a descrição.

A propriedade possui 529 metros², quatro quartos e cinco banheiros, além de escritório, sala grande, escritório e sala de mídia de entretenimento com bar molhado. Mas, ao que parece, o motivo do valor é a conexão com o cantor.

Para os fãs dos Rolling Stone, o anúncio de venda cita ainda parte da famosa canção da banda escrita por Jagger e Keith Richards em 1969: “esta magnífica casa de Rutenberg construída sob medida no condomínio fechado principal do The Lake Club foi projetada com a privacidade em mente.”

Jagger e Hamrick compraram a casa na área de Lakewood Ranch, a leste de Bradenton, ao longo da costa do Golfo, por pouco mais de US$ 1,9 milhão em outubro de 2020. A propriedade foi registrada em nome da dançarina.

O principal motivo para a escolha do imóvel foi a proximidade com sua família, que mora na região. O preço de compra original foi de US$ 1,2 milhão em 2010.

A descrição geral diz também que a casa inclui recursos como uma piscina de água salgada aquecida, três varandas e uma torre sineira, utensílios de cozinha de alta qualidade, tratamentos de janela com controle remoto e uma grande mídia quarto com bar molhado.

“As possibilidades para essa sala são infinitas”, diz parte da descrição.

Jagger e Hamrick, têm um filho de 6 anos, Deveraux. Eles também residem na cidade de Nova York, entre outros lugares ao redor do mundo. Jagger e Hamrick, ex-bailarina e coreógrafo do American Ballet Theatre, estão juntos desde 2014.

Veja também

MINISTRO DA FAZENDA Haddad: "Corte de juros deveria ter sido em março"