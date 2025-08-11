Seg, 11 de Agosto

PIS/Pasep 2025 em agosto: veja calendário de pagamentos

Calendário de pagamentos do abono salarial de agosto para os nascidos em novembro e dezembro começam no dia 15

Abono é pago pela Caixa Econômica Federal (Pis) e pelo Banco do Brasil (Pasep)Abono é pago pela Caixa Econômica Federal (Pis) e pelo Banco do Brasil (Pasep) - Foto: Divulgação

Os pagamentos do PIS/Pasep em 2025 em agosto para os nascidos em novembro e dezembro começam no dia 15 e será realizado pela Caixa Econômica Federal. De acordo com o Ministério do Trabalho, 25,8 milhões de trabalhadores serão beneficiados, com um total de R$ 30,7 bilhões. Confira tabela com as datas de pagamento do abono salarial.

Tabela de pagamentos do PIS/Pasep 2025
O pagamento começa em fevereiro para nascidos em janeiro e vai até agosto para nascidos em novembro e dezembro, conforme calendário abaixo.

Calendário PIS-Pasep 2025

Nascidos em Recebem a partir de
Janeiro 17 de Fevereiro
Fevereiro 17 de março
Março e Abril 15 de abril
Maio e Junho 15 de maio
Julho e Agosto 16 de junho
Setembro e Outubro 15 de julho
Novembro e Dezembro 15 de agosto

Quem tem direito ao PIS/Pasep 2025?
O abono é pago pela Caixa Econômica Federal (Pis) e pelo Banco do Brasil (Pasep), preferencialmente, com crédito em conta-corrente ou em conta digital. O saque também poderá ser feito nos terminais de autoatendimento e lotéricas.

Em 2025, vão receber o abono trabalhadores contratados com carteira assinada em 2023, por no mínimo, 30 dias e remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640). Além disso, é necessário estar inscrito no programa do Pis/Pasep há pelo menos cinco anos.

Em 2024, foram liberados R$ 27 bilhões para o pagamento do benefício. No entanto, ainda estão disponíveis R$ 218,9 milhões para 239.142 trabalhadores que não sacaram o abono. Eles têm até o dia 27 de dezembro para realizar o saque.

Como consultar o PIS/Pasep?
A partir do dia 5 de fevereiro de 2025, os trabalhadores poderão consultar se têm direito ao abono: as informações estarão disponíveis na Carteira de Trabalho Digital, no portal Gov.br, na Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158).

Carteira de Trabalho Digital

Aplicativo Caixa Trabalhador
Para ter mais informações sobre o PIS, o trabalhador pode ainda baixar o Aplicativo Caixa Trabalhador. Nele, é possível saber sobre o abono salarial e o seguro-desemprego, conferir o calendário de pagamentos, consultar as parcelas liberadas e esclarecer dúvidas.

O aplicativo está disponível para Android na Play Store, e na App Store.

Outra opção é ligar para 158. Além disso, o número da Caixa para saber sobre o PIS é 0800-726-0207.

Para servidores públicos, é possível se informar sobre o Pasep na central de atendimento do BB, pelo número 4004-0001 ou 0800-729-0001, ou ainda pelo site bb.com.br. Basta preencher o número de inscrição do Pasep ou o CPF e a data de nascimento.

