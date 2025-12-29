A- A+

BRASIL PIS/Pasep 2025: prazo para sacar dinheiro acaba hoje; veja como consultar Até semana passada, mais de 141 mil trabalhadores que têm direito ao abono ainda não haviam sacado o benefício, segundo dados do Ministério do Trabalho

Os trabalhadores que ainda não sacaram o PIS/Pasep 2025, referente ao ano-base 2023, precisam correr. O prazo para resgatar o dinheiro termina hoje, dia 29. Depois desta segunda-feira, as parcelas não pagas serão devolvidas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), de acordo com as regras do programa.

Até o início da semana passada, um total de 141.628 trabalhadores ainda não havia sacado o Abono Salarial, segundo dados do balanço mais recente do Ministério do Trabalho e Emprego. No total, R$ 145.788.353,00 estavam disponíveis.

No calendário de 2025, 26.537.809 trabalhadores foram identificados com direito ao benefício, referente ao ano-base de 2023 e à revisão dos cinco anos anteriores. Desse total, 26.396.181 já haviam recebido o pagamento, o que representa uma taxa de cobertura de 99,47%. O montante pago soma R$ 30.774.711.838,00.

Para 2026, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou a destinação de R$ 33,5 bilhões para o pagamento do abono a 26,9 milhões de trabalhadores, com início previsto para 15 de fevereiro.

O abono salarial é um benefício no valor de até um salário-mínimo concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e a servidores públicos (Pasep) que atendem aos requisitos do programa.

Têm direito ao abono pessoas que trabalharam durante pelo menos 30 dias no ano-base e receberam até dois salários-mínimos por mês.





O banco de recebimento, data e os valores, inclusive de anos anteriores, estão disponíveis para consulta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.

Assim como em 2024, o calendário de pagamento de 2025 foi unificado: tanto os trabalhadores da iniciativa privada como os servidores públicos recebem de acordo com o mês de nascimento de cada beneficiário.

E se eu perder o prazo?

Quem não sacar dentro do prazo, ainda tem a possibilidade de recuperar os valores, mas o processo passa a ser feito pelos canais do Ministério do Trabalho.

Por enquanto, o benefício está disponível para saque na Caixa e no Banco do Brasil. A última leva de pagamentos deste ano foi liberada pelo governo federal em agosto para os nascidos em novembro e dezembro.

Em novembro, foi liberado um lote extra do Abono Salarial PIS/Pasep, beneficiando 1.640.201 trabalhadores que tiveram seus dados enviados com atraso pelos empregadores. Na ocasião, foram liberados R$ 1,5 bilhão.

Como consultar?

Para fazer a consulta pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, siga o passo a passo:

Acesse o sistema com seu número de CPF e a senha utilizada no portal gov.br;

Toque em "Benefícios" e, em seguida, em "Abono Salarial". A tela seguinte irá informar se o trabalhador está ou não habilitado para receber o benefício.

Trabalhadores do setor privado também podem consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

