PIS/Pasep 2025: prazo para sacar dinheiro acaba na próxima segunda (29); veja como consultar

Quem não sacou ainda o PIS/Pasep 2025, referente ao ano-base 2023, precisa correr. O prazo para resgatar o dinheiro termina na próxima segunda-feira, dia 29. Após essa data, as parcelas não pagas serão devolvidas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), de acordo com as regras do programa.

Um total de 141.628 trabalhadores ainda não sacou o Abono Salarial, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. No total, R$ 145.788.353,00 estão disponíveis.

No calendário de 2025, 26.537.809 trabalhadores foram identificados com direito ao benefício, referente ao ano-base de 2023 e à revisão dos cinco anos anteriores. Desse total, 26.396.181 já receberam o pagamento, o que representa uma taxa de cobertura de 99,47%. O montante pago soma R$ 30.774.711.838,00.

Para 2026, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou a destinação de R$ 33,5 bilhões para o pagamento do abono a 26,9 milhões de trabalhadores, com início previsto para 15 de fevereiro.

O abono salarial é um benefício no valor de até um salário-mínimo concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e a servidores públicos (Pasep) que atendem aos requisitos do programa.





Têm direito ao abono pessoas que trabalharam durante pelo menos 30 dias no ano-base e receberam até dois salários-mínimos por mês.

O banco de recebimento, data e os valores, inclusive de anos anteriores, estão disponíveis para consulta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.

Assim como em 2024, o calendário de pagamento de 2025 foi unificado: tanto os trabalhadores da iniciativa privada como os servidores públicos recebem de acordo com o mês de nascimento de cada beneficiário.

E se eu perder o prazo?

Quem não sacar dentro do prazo, ainda tem a possibilidade de recuperar os valores, mas o processo passa a ser feito pelos canais do Ministério do Trabalho.

Por enquanto, o benefício está disponível para saque na Caixa e no Banco do Brasil. A última leva de pagamentos deste ano foi liberada pelo governo federal em agosto para os nascidos em novembro e dezembro.

Em novembro, foi liberado um lote extra do Abono Salarial PIS/Pasep, beneficiando 1.640.201 trabalhadores que tiveram seus dados enviados com atraso pelos empregadores. Na ocasião, foram liberados R$ 1,5 bilhão.

Como consultar?

Para fazer a consulta pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, siga o passo a passo:

Acesse o sistema com seu número de CPF e a senha utilizada no portal gov.br;

Toque em "Benefícios" e, em seguida, em "Abono Salarial". A tela seguinte irá informar se o trabalhador está ou não habilitado para receber o benefício.

Trabalhadores do setor privado também podem consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

