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PIS/Pasep PIS/Pasep 2026: pagamento do abono salarial é feito nesta segunda; veja quem recebe Os valores ficarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário em 30 de dezembro de 2026

Os trabalhadores nascidos nos meses de julho e agosto recebem, nesta segunda-feira (15), o pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base de 2024. O benefício é destinado a quem recebeu remuneração média de até R$ 2.766 durante o período de referência e atende aos critérios estabelecidos pelo programa.

Para ter direito ao abono, o trabalhador deve estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter exercido atividade formal por no mínimo 30 dias em 2024 e ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial.

O valor do benefício varia de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base. O cálculo considera o salário mínimo vigente em 2026, fixado em R$ 1.621, sendo pago de forma proporcional ao tempo de serviço.

Os recursos ficarão disponíveis para saque até 30 de dezembro de 2026. Trabalhadores da iniciativa privada recebem o pagamento pela Caixa Econômica Federal, enquanto os servidores públicos têm os valores depositados pelo Banco do Brasil.

As informações sobre o benefício podem ser consultadas por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital e também no portal Gov.br.

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