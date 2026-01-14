PIS/Pasep 2026: Veja a tabela de pagamentos e saiba se você tem direito
Veja o calendário do PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, que começa no dia 15 de fevereiro
A tabela de pagamentos do PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, começa no dia 15 de fevereiro. O calendário de depósitos segue até 15 de agosto. Para receber, é necessário ter trabalhado com carteira assinada ou como servidor público durante pelo menos 30 dias em 2024. Veja abaixo a tabela completa de datas.
A partir de 2026, terá direito ao abono quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2024, e recebeu até R$ 2.765,92 por mês. Antes, o gatilho para ter direito ao PIS-Pasep era receber até dois salários mínimos por mês.
Leia também
• ITCMD e ITBI: entenda as mudanças nos impostos sobre heranças e imóveis que entram em vigor
• Tabela PIS/Pasep 2026: Veja as datas de pagamento e regras
• FGTS: como usar o valor que estava bloqueado para trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário
Qual o calendário do PIS/Pasep 2026?
Calendário de pagamento do PIS/Pasep 2026
|Nascidos em
|Data de pagamento
|Janeiro
|15 de fevereiro
|Fevereiro
|15 de março
|Março e abril
|15 de abril
|Maio e junho
|15 de maio
|Julho e agosto
|15 de junho
|Setembro e outubro
|15 de julho
|Novembro e dezembro
|15 de agosto
Os pagamentos são ordenados conforme a data de nascimento do trabalhador ou servidor público. O abono pode ser feito até o último dia do calendário bancário de 2026. O dinheiro volta aos cofres públicos se não for feito o resgate. No entanto, os valores podem ser solicitados em um prazo de cinco anos.
Há outros pré-requisitos para receber o PIS/Pasep?
Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, contados a partir da data do primeiro vínculo de emprego formal. Ou seja, o trabalhador precisa estar no mercado de trabalho desde 2021 para receber o abono em 2026;
Ter exercido trabalhado em emprego formal por, pelo menos, 30 dias consecutivos ou não no ano-base considerado;
Ter seus dados no ano-base de 2024 corretamente informados pelo empregador no eSocial.
Como consultar o PIS/Pasep?
Para consultar se tem direito, o trabalhador pode acessar a Carteira de Trabalho Digital ou os aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.
Para fazer a consulta pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, siga o passo a passo:
Acesse o sistema com seu número de CPF e a senha utilizada no portal gov.br;
Toque em "Benefícios" e, em seguida, em "Abono Salarial". A tela seguinte irá informar se o trabalhador está ou não habilitado para receber o benefício.
Como é feito o pagamento?
O abono é pago pela Caixa Econômica Federal (PIS) e pelo Banco do Brasil (Pasep, para os servidores públicos), preferencialmente, com crédito em conta corrente ou em conta digital. O saque também poderá ser feito nos terminais de autoatendimento e lotéricas.
Qual o valor do PIS/Pasep a receber ?
O valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base, no caso, 2024. Para saber quanto cada trabalhador vai receber, é necessário utilizar o valor do salário mínimo (que, pelas projeções mais recentes do governo, será de R$ 1.621 em 2026), dividi-lo por 12 e multiplicar pela quantidade de meses trabalhados em 2024.
Assim, a quantia a ser recebida varia de R$ 135,08 a R$ 1.621,00. Recebe o valor máximo apenas quem trabalhou de janeiro a dezembro de 2024.
Esses valores consideram a estimativa oficial mais recente para o reajuste do salário mínimo em 2026.