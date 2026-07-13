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benefícios PIS/Pasep: pagamento para nascidos em setembro e outubro será dia 15 de julho Valores variam de R$ 136 a R$ 1.621, conforme meses trabalhados em 2024. Os recursos ficarão disponíveis para saque até 30 de dezembro

A partir da próxima quarta-feira, dia 15, os trabalhadores nascidos em setembro e outubro poderão sacar o abono salarial do PIS/Pasep. Nesta data, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) libera o sexto lote de pagamentos de 2026. Os pagamentos deste ano começaram em fevereiro e serão realizados até agosto.

Têm direito ao benefício empregados da iniciativa privada e servidores públicos inscritos no programa há pelo menos cinco anos, que trabalharam com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2024, receberam remuneração média de até R$ 2.765,93 por mês e tiveram os dados informados corretamente pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

O valor pago varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados no ano-base. Recebe o valor máximo apenas quem trabalhou de janeiro a dezembro de 2024. Os demais têm direito ao pagamento proporcional. Os recursos ficarão disponíveis para saque até 30 de dezembro.

Cerca de 26,9 milhões de pessoas terão direito ao pagamento do abono neste ano, num total de R$ 33,5 bilhões. Por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital e pelo portal gov.br, é possível verificar informações como valor do benefício, banco responsável pelo pagamento e a data específica do depósito.

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Os trabalhadores da iniciativa privada recebem o PIS pela Caixa Econômica Federal. Já o Pasep, destinado aos servidores públicos, é pago pelo Banco do Brasil.

Confira o calendário de pagamento do PIS/Pasep 2026

Nascidos em Janeiro — 15 de fevereiro

Nascidos em Fevereiro — 15 de março

Nascidos em Março e Abril — 15 de abril

Nascidos em Maio e Junho — 15 de maio

Nascidos em Julho e Agosto — 15 de junho

Nascidos em Setembro e Outubro — 15 de julho

Nascidos em Novembro e Dezembro — 15 de agosto

Novas regras

A partir deste ano, tem direito ao abono quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2024, e recebeu até R$ 2.765,92 por mês. Antes, o gatilho para ter direito ao PIS-Pasep era receber até dois salários mínimos por mês.

A adoção de regras mais rígidas para ter direito ao PIS/Pasep foi incluída numa PEC como parte de um pacote fiscal aprovado pelo governo Lula no fim de 2024.

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Antes, tinha direito a receber o abono trabalhadores com renda de até dois salários-mínimos. Agora, este valor, que em 2023 (último ano-base para a vigência da regra antiga) era de R$ 2.640, será apenas atualizado pela inflação. O valor de referência em 2026 (ou seja, ano-base 2024) será de R$ 2.766 por mês.

Trata-se de uma regra de transição. Este valor será reajustado pela inflação até o montante ser equivalente a 1,5 salário mínimo.

Como salário mínimo tem reajustes acima da inflação, o governo acredita que, em 2035, a transição terá sido concluída e, a partir de então, apenas quem recebe um salário e meio terá direito ao benefício.

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