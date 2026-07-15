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Economia

Pix amplia participação nas vendas de pequenos negócios do Nordeste durante o São João

Levantamento do Nubank aponta avanço do meio de pagamento mesmo com queda no comércio

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Aplicativo bancário para pagamento financeiro em PixAplicativo bancário para pagamento financeiro em Pix - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O Pix ganhou mais espaço entre os meios de pagamento utilizados por pequenos negócios do Nordeste durante o período de São João. Levantamento do Nu Empresas, segmento do Nubank voltado para pessoas jurídicas, aponta que, embora o volume total de recebimentos tenha diminuído no feriado de 24 de junho, a participação do sistema de pagamentos instantâneos cresceu na região.

De acordo com os dados, o volume financeiro recebido pelos pequenos empreendedores nordestinos caiu 39,2% na comparação com a média das quartas-feiras anteriores, refletindo a redução da atividade comercial durante o feriado. Apesar disso, o Pix registrou aumento de 13% na participação entre os meios de pagamento utilizados pelos clientes do Nu Empresas, o maior crescimento entre as cinco regiões do país.

Segundo a análise, o desempenho pode estar relacionado ao aumento das vendas realizadas por vendedores ambulantes, restaurantes e outros estabelecimentos ligados às festividades juninas, que costumam priorizar formas de pagamento rápidas e digitais.

O levantamento também identificou uma mudança no comportamento dos consumidores ainda na véspera do feriado. Em 23 de junho, a participação do Pix entre os recebimentos dos pequenos negócios do Nordeste aumentou 16,6% em relação à média das terças-feiras anteriores, indicando que a preferência pelo meio de pagamento começou antes do Dia de São João.

A pesquisa considera as transações realizadas por clientes pessoa jurídica do Nu Empresas e compara os recebimentos registrados em 24 de junho com a média das quartas-feiras anteriores. O cenário analisado inclui estados onde a data é feriado e concentra grandes celebrações juninas, como Bahia, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Alagoas, fatores que alteram a dinâmica do comércio local durante o período festivo.

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