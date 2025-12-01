A- A+

BANCO CENTRAL Pix atinge novo recorde e registra 297,4 milhões de transações em um único dia As movimentações financeiras chegaram a R$ 166,2 bilhões

O volume de operações feitas pelo Pix voltou a bater recorde na última sexta-feira, quando o sistema registrou 297,4 milhões de transações em apenas um dia, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central. As movimentações financeiras chegaram a R$ 166,2 bilhões.

O novo pico supera o recorde anterior, alcançado em 5 de setembro, quando o Pix somou 290 milhões de operações.

Criado há cinco anos, o sistema se consolidou como o principal instrumento de transferência no país. Estimativas do próprio Banco Central apontam que mais de 170 milhões de brasileiros já utilizaram o Pix, que reúne aproximadamente 890 milhões de chaves cadastradas. Desde novembro de 2020, quando começou a operar, o Pix movimentou mais de R$ 85 trilhões.

O desempenho recente ocorre em meio a mudanças na segurança do sistema. Entraram em vigor no mês passado novas regras que ampliam as possibilidades de devolução de recursos para vítimas de golpes, fraudes ou situações de coerção, uma demanda crescente com o aumento da digitalização dos pagamentos.

