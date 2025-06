A- A+

BANCO CENTRAL Pix Automático: "O Pix é o dinheiro que anda na velocidade do nosso tempo", diz Galípolo Presidente do Banco Central salientou que a funcionalidade vai permitir a cobrança de contas recorrentes em débito automático com menor custo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, enalteceu nesta quarta-feira (4) as qualidades do Pix, durante o evento Conexão Pix, em que a autarquia apresentou a nova funcionalidade do Pix Automático, em São Paulo.

"O Pix é o dinheiro que anda na velocidade do nosso tempo. É o dinheiro que tem a velocidade das pessoas, dos negócios e da informação", afirmou.

Galípolo estendeu os elogios ao Pix automático, e salientou que a funcionalidade vai permitir a cobrança de contas recorrentes em débito automático com menor custo.

"Terão mais segurança de que vão receber, de quem vai pagar, de possibilitar o melhor controle das suas contas. E todo esse acompanhamento de maneira adequada", disse o presidente do Banco Central.

Veja também