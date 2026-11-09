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PIX Pix bate novo recorde de transações em um dia: 319,7 milhões de operações movimentaram R$ 180,5 bi Nova marca foi alcançada na última sexta-feira; recorde anterior era de setembro

O Pix bateu novo recorde diário de transações na sexta-feira. Segundo o Banco Central (BC), foram 319,7 milhões de operações em um só dia, que movimentaram R$ 180,5 bilhões, com valor médio aproximado de R$ 564,59 por transação.

O recorde anterior havia sido registrado em 4 de setembro deste ano, quando pouco mais de 318 milhões operações foram liquidadas, somando R$ 186,89 bilhões. Na ocasião, o valor médio foi de R$ 587,58 por transação.

"O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional", escreveu o BC.

Forma de pagamento mais usada

Lançado em 2020, o Pix se popularizou entre a população brasileira, superou o dinheiro em espécie e se tornou o meio de pagamento mais utilizado no país.

Segundo pesquisa divulgada pelo Banco Central em dezembro de 2024, o Pix era utilizado por 76,4% dos brasileiros, sendo o meio de pagamento usado com maior frequência por 46,1% dos entrevistados.

Em seguida, apareciam o cartão de débito, utilizado por 69,1% da população, e o dinheiro em espécie, usado por 68,9%. Quando considerada a frequência de utilização, no entanto, o dinheiro ocupava a segunda posição, com 22%, seguido pelo cartão de débito, com 17,4%.

Antes da popularização do Pix, em 2021, as cédulas e moedas eram a principal forma de pagamento para 41,7% dos brasileiros, sendo utilizadas por 83,6% da população.

Dados mais recentes do BC mostram que o Pix respondeu por 55,2% das transações de pagamento realizadas no primeiro semestre de 2026, somando quase 44 bilhões de operações. O resultado representa um crescimento de 19,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os cartões de crédito, débito e pré-pago, juntos, responderam por 30,8% das transações.

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