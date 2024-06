A- A+

ECONOMIA Pix bate novo recorde de transações em um mesmo dia, com movimentação de R$ 90,9 bilhões Foram 206,8 milhões de transações no quinto dia útil do mês

Sucesso absoluto, o Pix bateu novo recorde diário de operações na última sexta-feira, com 206,8 milhões de transações em um único dia, segundo o Banco Central.



No quinto dia útil do mês, que normalmente concentra pagamentos de salários, o volume negociado chegou a R$ 90,9 bilhões - também o maior valor já registrado em um único dia.



O recorde anterior tinha sido em 5 de abril, com 201,6 milhões de transações.





Considerando o movimento de quinta-feira, pela primeira vez foram realizados mais de 400 milhões de Pix em intervalo de 48 horas.



“Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil”, destacou o Banco Central em nota.

O sistema de pagamentos ainda não parou de crescer desde seu lançamento, em novembro de 2020. Mensalmente, o Pix está batendo 5 bilhões de transações, movimentando cerca de R$ 2 trilhões. Cerca de 155 milhões de pessoas e 16 milhões de empresas já fizeram ou receberam ao menos um Pix.

