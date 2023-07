A- A+

TRANSAÇÕES Pix bate novo recorde de transações em um só dia: 134,8 milhões No mês de maio, o sistema de pagamento em tempo real criado pelo BC acumulou 3,19 bilhões de transações

O volume diário de transações feitas por meio Pix bateu um novo recorde no final da última semana. Na quinta-feira (6) foram registradas 129,4 milhões de operações e na sexta-feira 134,8 milhões. O recorde anterior de apenas um dia havia sido alcançado em 7 de junho, com 124,7 milhões de transações.

Desde o primeiro trimestre de 2022, o Pix é o principal instrumento de pagamento no Brasil, quando é considerado o total de transações - passando todos os outros meios, como cartão de crédito, débito, boleto, por exemplo. No primeiro trimestre de 2023, representava 35% do total de transações.

No último levantamento mensal, em maio, foram 3,19 bilhões de transações.

“Os números reforçam a relevância do Pix, meio de pagamento disponibilizado à população brasileira em novembro de 2020, no funcionamento da economia nacional”, diz o Banco Central, em nota.

Veja também

economia Setor cervejeiro no Brasil cresce quase 12% em 2022