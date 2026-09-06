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Pix bate recorde de transações liquidadas em um único dia

Segundo as estatísticas do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), foram 318.073.816 operações na última sexta-feira

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Foram 318.073.816 operações no Pix em um só diaForam 318.073.816 operações no Pix em um só dia - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O Pix bateu recorde diário de transações liquidadas na sexta-feira. Segundo as estatísticas do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), do Banco Central, foram 318.073.816 operações em um só dia, que somaram R$ 186,89 milhões, com valor médio de R$ 587,58 por transação.

O recorde anterior ocorreu em 5 de dezembro do ano passado, quando 313.339.828 Pix foram liquidados. Na ocasião, as operações responderam por R$ 179,93 milhões. O valor médio foi de R$ 574,24.

O Pix entrou na mira do governo americano do presidente Donald Trump e foi usado como um dos argumentos para os Estados Unidos aprovarem a sobretaxa de 25% sobre as exportações brasileiras. Uma das alegações para a medida é a de que o Pix prejudica as empresas americanas ao viabilizar um sistema de pagamentos que é, ao mesmo tempo, operado e regulado pelo governo brasileiro.

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O p residente do Banco Central, Gabriel Galípolo, rebateu as críticas americanas ao Pix e chegou a dizer que "os argumentos contra o Pix configuram o caso mais flagrante que tentam também criar uma lógica, entre várias aspas, para aplicar tarifas".

— O Pix cumpre uma das funções de dinheiro, de meio de pagamento, de forma digital. Vamos seguir fornecendo o Pix como algo gratuito, seguro e instantâneo — disse.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) também fez elogios ao meio de pagamento. O FMI disse em seu relatório que a digitalização do sistema financeiro melhorou profundamente a inclusão financeira e eficiência do setor. O documento afirma reconhecer o papel fundamental do sistema Pix e do advento do banco digital na entrega maior concorrência no sistema financeiro, mantendo simultaneamente a sua segurança e solidez.

Como mostrou o GLOBO, o BC está participando de tratativas para interligar o Pix ao sistema de pagamentos instantâneos da Europa, o TIPS. Segundo documento do Banco Central Europeu (BCE), a possível conexão está em fase inicial, chamada de “pré-investigação”, com a participação de “alto nível” de diferentes áreas, como operacional, de segurança, técnica e legal.

A China também já manifestou interesse em fazer a integração dos seus sistemas de pagamento instantâneo com o Pix.

Em relatório de Gestão do Pix 2023.2025, publicado em agosto, a autoridade monetária já havia informado que avalia a interligação do Pix com sistemas de pagamentos instantâneos de outras jurisdições, tanto por meio de modelos bilaterais, que é o caso da iniciativa com o BCE, como pela participação em hubs multilaterais, como o Nexus, iniciativa do Banco de Compensações Internacionais (BIS).

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