Pix cai definitivamente no gosto dos brasileiros

A- A+

Mais de dois anos após a criação do Pix pelo Banco Central (BC), essa nova modalidade de transferência bancária parece ter definitivamente caído no gosto dos brasileiros. Prova disso é que, atualmente, ela é usada pelos mais variados públicos e para as mais diversas finalidades. O Pix substitui, com vantagens, outras formas tradicionais de transferência, tais como o DOC e o TED, os quais, por esse motivo, têm previsão de ser desativados em 2024.

Entre os principais motivos para o sucesso do Pix, podemos destacar os seguintes:

- não há cobrança de tarifas bancárias;

- a transferência é concretizada de forma instantânea;

- está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Onde ele é utilizado

Na internet, o Pix também vem sendo largamente utilizado pelos brasileiros. Sites de e-commerce, entre outros, já aceitam essa nova forma de pagamento, a qual é apresentada ao lado de outras mais tradicionais, como cartões de crédito e de débito, bem como dos boletos bancários. No site da Fast Shop, por exemplo, é possível obter descontos de até 15% caso o cliente use o Pix como meio de pagamento, redução muito superior àquela oferecida para cartão de débito ou boleto. Outra vantagem dessa nova modalidade é que os pagamentos são concluídos instantaneamente e os pedidos aprovados mais rápido, o que agiliza a compra e permite que o usuário receba o seu produto em um prazo mais curto.

Outra categoria de sites que vem adotando o Pix como forma de transferência de valores é a dos cassinos online. Os pagamentos Pix se tornam a cada dia mais populares na indústria de jogos online, uma vez que permitem depósitos rápidos e sem muitas complicações. Com eles é possível obter diversas vantagens, tais como o 888 poker bonus, em poucos passos. Basta utilizar um aplicativo para celular ou a versão desktop da plataforma para acessar o Caixa, clicar na opção “PIX” e informar o CPF e o valor a ser depositado. Esse processo agiliza a transferência do valor para a conta do usuário e disponibiliza mais rapidamente o bônus de 100% oferecido para novos jogadores.

As lojas físicas, por sua vez, também estão aderindo muito rapidamente ao Pix como forma de pagamento. Na rede de supermercados Carrefour, por exemplo, após os produtos serem registrados, é possível gerar um QR code para que o consumidor efetue o pagamento via Pix. Feito isso, basta o cliente realizar a leitura desse código com o celular para que dados como a chave Pix, o valor a pagar e o identificador da compra sejam passados para o aplicativo do banco. Depois disso, o usuário verifica os dados e confirma a transferência, concluindo a transação de forma rápida e segura, sem a necessidade de utilizar dinheiro ou cartões.

Mais usado a cada dia

Segundo um levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), houve um total de 63,071 bilhões de operações bancárias em todo o Brasil no ano de 2022. Desse total, cerca de 24 bilhões de transações - o que representa 38% - foram realizadas utilizando o Pix. Esse número supera todas as outras modalidades de transferência de fundos e meios de pagamento em nosso país, incluindo os cartões de crédito e de débito, muito utilizados para compras, o que comprova a versatilidade do Pix.

Desde que o Pix foi criado pelo Banco Central, em novembro de 2020, sua aceitação no mercado tem aumentado a cada dia. Além disso, ele tem passado por melhorias constantes para corrigir principalmente questões de segurança que são detectadas, de forma a conquistar cada vez mais usuários e se firmar como uma ferramenta madura e acessível para todos.



Veja também

ACIONISTAS Petrobras pagará nesta sexta segunda parcela dos dividendos de 2022