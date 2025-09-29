A- A+

BRASIL Pix com problemas? Internautas relatam dificuldades com operações na manhã desta segunda (29) De acordo com o portal Downdetector, havia 7,5 mil reclamações registradas no fim da manhã de hoje

O sistema de transações instantâneas Pix apresenta instabilidades nesta segunda-feira (2), de acordo com relato de internautas.

De acordo com o portal Downdetector, que detecta reclamações de usuários nas redes, havia 7,5 mil reclamações registradas no fim da manhã de hoje.



Além do Pix, bancos como C6, Banco do Brasil, Inter, Santander, Itaú e Bradesco apareciam com registros de reclamações nesse tipo de transação.

Procurado, o Banco Central, que coordena o sistema, não respondeu imediatamente à reportagem sobre as instabilidades relatadas.



Em resposta a um cliente através de uma rede social, o Itaú afirmou que está ciente da falha e orientou a realizar a transação em outro momento. O Santander também afirmou que o sistema teve "uma instabilidade momentânea" e recomendou realizar a transação novamente mais tarde.

