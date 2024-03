A- A+

BANCO Pix do Bradesco fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade do sistema nas redes sociais Há relatos de que clientes não conseguem acessar o aplicativo do banco e que não conseguem fazer o pagamento instantâneo

Usuários do Bradesco reclamam de instabilidade no sistema do banco nas redes sociais. Segundo o site DownDetector, site que monitora falhas na internet, problemas no Pix e no login do aplicativo são as principais queixas.

Desde ontem, usuários reclamam nas redes sociais. O DownDetector mostra que as queixas começaram nesta terça (12), por volta das 10h30. Nesta quarta-feira (13), os registros continuavam. Procurado, o Bradesco ainda não retornou.

Os correntistas do banco foram às redes reclamar da instabilidade. Veja abaixo:

gente nao eh possivel que o pix ainda nao ta funcionando no aplicativo do bradesco — andressa (@starsedibles) March 13, 2024

alguém aqui tem conta bradesco e tbm tá o dia todo sem conseguir fazer pix?? aqui não nem sequer abrindo a aba do pix no app — nunca mais eu vou sorrir (@jluizzzz) March 12, 2024

