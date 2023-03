A- A+

Pagamentos Pix é o meio de pagamento mais usado no Brasil em 2022; TED lidera em valores transacionados Transações pela ferramenta somaram 24 bilhões, superado as operações somadas de cartão de débito, boleto, TED, DOC e cheques. Já em valores transacionados, a TED atingiu a primeira posição, com R$ 40,7 trilhões

O Pix foi o meio de pagamento mais usado no ano de 2022, com cerca de 24 bilhões de transações, uma média de 66 milhões por dia. Sua popularidade é tanta que superou meios de pagamento como cartão de débito, boleto, TED, DOC e cheques no Brasil, que juntos, totalizaram 20,9 bilhões de operações ou 3,1 bilhões a menos do que o Pix.

A Febraban, por meio do Banco Central e pela Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços), divulgou que o Pix transacionou quase R$11 trilhões, mas que ainda ficou atrás do TED (Transferência Eletrônica Disponível), que chegou a R$40,7 trilhões.

Funcionando desde novembro de 2020, em plena pandemia, o Pix começou uma grande revolução nos meios de pagamento tradicionais. No primeiro mês passou o número de transações do DOC (Documento de Crédito). Dois meses depois, em janeiro de 2021, foi a vez do Pix ultrapassar o TED, em seguida o boleto, e em maio de 2021 já havia ultrapassado a soma de todos eles juntos.

Em relação aos cartões, o Pix ultrapassou as operações de débito em janeiro do ano passado, e no mês de fevereiro foi a vez de passar na frente das transações com cartões de crédito.

“As transações feitas com o Pix continuam em ascensão, batendo recordes a todo momento, contribuindo para maior inclusão financeira. E nosso levantamento mostra que a população está usando o Pix como meio de pagamento de menor valor, como foi previsto à época do lançamento da ferramenta, fazendo com que o número de transações aumente em um ritmo acelerado. São pagamentos rotineiros do dia a dia, e desta maneira, o cliente evita o saque e transporte de dinheiro”, avalia Isaac Sidney, presidente da Febraban. “Já para transações maiores, a predileção é pela TED, e ainda há uma parte considerável em valores transacionados por boletos, com R$ 5,3 trilhões.”

Depois do Pix, os meios de pagamentos preferidos dos brasileiros foram o cartão de crédito (18,2 bilhões) e o cartão de débito (15,6 bilhões), seguido de boleto (4 bilhões), TED (1,01 bilhão) e cheques (202,8 milhões). O uso do DOC para transações financeiras ficou na última posição, com 59 milhões de operações.

Já em valores transacionados, após TED, Pix e boletos, aparecem as operações com cartão de crédito (R$ 2,09 trilhões), cartão de débito (R$ 992 bilhões), cheques (666,8 bilhões) e por último o DOC (R$ 55,7 bilhões).

