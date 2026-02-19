A- A+

OFFLINE Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade em diversos bancos nesta quinta-feira (19) Itaú confirmou falha aos clientes e pediu para que operações não sejam refeitas. 'Aguarde, em breve será normalizado', diz comunicado

Clientes de diferentes bancos relataram, na manhã desta quinta-feira (19), instabilidade nas transações via Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central.

O aplicativo do Itaú Unibanco comunicou aos clientes que enfrenta instabilidade no meio de pagamento. Em mensagem no aplicativo, informou: "Estamos com instabilidade no Pix. Por favor não refaça a operação e aguarde, em breve será normalizado".



Segundo o portal Downdetector, que reúne reclamações de usuários em tempo real, um pico de queixas foi registrado por volta das 9h50, horário de Brasília, com pelo menos 543 reclamações.

Procurado pelo Globo, o Itaú informou que identificou uma "instabilidade pontual" na manhã desta quinta-feira que impactou uma parcela de clientes para transações via Pix.

"O banco ressalta que está trabalhando para que as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente", completou.

