Logo Folha de Pernambuco
pix

Pix ganha "botão de contestação" a partir desta quarta-feira (1); saiba como funciona

Nova função do MED permitirá ao usuário acionar, direto do app do banco, pedidos de devolução em casos de fraude, golpe ou coerção

Pix ganha "botão de contestação" a partir desta quarta-feira (1) - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

A partir desta quarta-feira (1º), o Pix passa a contar com um “botão de contestação”. O recurso faz parte do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e poderá ser acionado diretamente no aplicativo do banco em que o cliente possui conta, em situações de fraude, golpe ou coerção.

Segundo o Banco Central, a ideia é facilitar a contestação de uma transação via Pix por parte dos usuários do sistema. O procedimento será feito de forma digital, sem a necessidade de contato com um atendente. Isso, afirma o BC, permitirá aumentar a velocidade de bloqueio de recursos na conta de criminosos. Dessa forma, quem tiver sido vítima de uma operação indevida poderá recuperar o dinheiro em menos tempo.

Prazos
Uma vez feita a contestação, a análise da transação deverá ser feita em até sete dias, com devolução em até 11 dias.

"Ao contestar a transação, a informação é instantaneamente repassada para o banco do golpista, que deverá bloquear os recursos em sua conta, caso existam. Valores parciais podem ser bloqueados também", explica Breno Lobo, chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro (Decem) do Banco Central, acrescentando: "Depois do bloqueio, ambos os bancos têm até sete dias para analisar a contestação. Caso concordem que se trata realmente de um golpe, a devolução é efetuada diretamente para a conta da vítima. O prazo para essa devolução é de até 11 dias após a contestação".

Segundo Lobo, no entanto, o “botão de contestação" não poderá ser usado em caso arrependimento e erro no envio do Pix (como digitação errada de chave Pix). O sistema valerá exclusivamente para fraude, golpe e coerção.

