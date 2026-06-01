Pix gera um incômodo à família Bolsonaro e aos EUA, afirma Durigan

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira, 1, que a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os Estados Unidos ficam igualmente "incomodados" com o Pix. Na semana passada, o governo dos EUA designou facções brasileiras como terroristas, após uma visita do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao presidente americano, Donald Trump.



"Acho que gera um incômodo à família Bolsonaro, que deve estar incomodada com o Pix, e gera um incômodo aos norte-americanos, que também estão apontando o Pix o tempo todo como algo que pode atrapalhar os negócios", disse Durigan, em entrevista ao canal SBT News. "O que nós estamos dizendo é: o Pix ajuda os negócios, não atrapalha os negócios."





Durigan vem afirmando que a designação das facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como terroristas, anunciada pelos EUA na última quinta-feira, 28, gera um risco para o Pix. O Tesouro americano, segundo o ministro, poderia aplicar sanções a instituições financeiras brasileiras de forma unilateral, com impacto no sistema.



Antes da designação, os EUA já haviam expressado preocupação com o Pix. Uma investigação aberta com base na Seção 301 da Lei Comercial americana apontava o sistema de pagamentos como uma possível concorrência desleal que prejudicaria empresas americanas operando no Brasil.



O ministro destacou que os processos de negociação conduzidos pelo Brasil com os EUA - sobre a investigação da Seção 301, as facções criminosas e as tarifas americanas em geral - são diferentes. Ele disse que, possivelmente, haverá uma resposta específica sobre a 301 antes do fim de negociações de um grupo de trabalho dos dois países sobre as tarifas.

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